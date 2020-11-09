شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون إصابة بكورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و 870 ألفًا و 348 إصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية حتى أمس. وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 44 ألفًا و 849 حالة وفاة.

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