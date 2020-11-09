خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بايدن وهاريس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقيتي تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لهما، ولشعب الولايات المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقيتين لبايدن وهاريس، معبراً عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق لهما.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجياً المزيد من التقدم والازدهار للشعب الأميركي.