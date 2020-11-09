ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية



رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن، متعهداً بالمضي قدماً في مزيد من الإجراءات القانونية.

وقال ترامب: "الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لم تنته بعد". وقال ترامب في بيان صادر عن حملته: "اعتباراً من يوم الاثنين، ستبدأ حملتنا في الدفع بقضيتنا في المحكمة لضمان الالتزام بالقوانين الانتخابية بالكامل وتنصيب الفائز المستحق".

وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن بعد أيام من فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة وظهور مؤشرات على أن ترامب ليس أمامه فرصة واقعية لهزيمة بايدن.



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