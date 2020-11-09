المصرية ميار شريف تتوج بطولة تشارلستون الدولية للتنس

توجت المصرية ميار شريف، المصنفة 164 عالميا بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

استطاعت ميار الفوز بالبطولة بعد التغلب على منافستها البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 130 عالميا بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6 - 2، 6 - .3

نجحت ميار في تحقيق تسعة انتصارات على التوالي ببطولة تشارلسون الدولية، لتضمن أيضا الحصول على 50 نقطة في الترتيب العالمي وتقترب من احتلال المركز 150 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) الشهر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام .2021

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