الدوري الإسباني.. فالنسيا “يكرم” وفادة الريال برباعية

تعرض ريال مدريد اليوم لخسارة مدوية أمام فريق فالنسيا بالدوري الإسباني بنتيجة بلغت حصتها أربعة أهداف لهدف.

وافتتح ريال مدريد حصة التهديف عندما سجل كريم بنزيما هدفا في الدقيقة 23، وكان ملعب لاميستايا شاهد على 3 ركلات جزاء لفالنسيا ترجمت إلى أهداف عن طريق كارلوس سولير ليكون بذلك أول لاعب يسجل 3 أهداف من 3 ركلات جزاء بنفس المباراة في الليجا بالقرن الـ21، وبالنيران الصديقة سجل فاران الهدف الرابع لفالنسيا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار، رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الميرينغي عند 16 نقطة، في المركز الرابع.