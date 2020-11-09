تعرض ريال مدريد اليوم لخسارة مدوية أمام فريق فالنسيا بالدوري الإسباني بنتيجة بلغت حصتها أربعة أهداف لهدف.
وافتتح ريال مدريد حصة التهديف عندما سجل كريم بنزيما هدفا في الدقيقة 23، وكان ملعب لاميستايا شاهد على 3 ركلات جزاء لفالنسيا ترجمت إلى أهداف عن طريق كارلوس سولير ليكون بذلك أول لاعب يسجل 3 أهداف من 3 ركلات جزاء بنفس المباراة في الليجا بالقرن الـ21، وبالنيران الصديقة سجل فاران الهدف الرابع لفالنسيا بالخطأ في مرماه.
وبهذا الانتصار، رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الميرينغي عند 16 نقطة، في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. فالنسيا “يكرم” وفادة الريال برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.