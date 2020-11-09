شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 239 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 109201 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 100342 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 6368 حالة وفاة.

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