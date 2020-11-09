شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تخسر المنافسة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» إن أوروبا تخسر المنافسة مع القوى العظمى في أفريقيا.

وبحسب مقال لـ «ثيودور مورفي»، فإن جميع الأنشطة الدولية في أفريقيا لا ترقى إلى مستوى التنافس بين القوى العظمى.

وأردف: على خلاف الحرب الباردة، لا تواجه الولايات المتحدة منافسيها عبر الحروب بالوكالة، ولكن المجال تم تخطيطه على أساس الاستجابة فقط للأدوات التي تستخدمها الصين لزيادة نفوذها في القارة.

ومضى يقول: يشمل هذا في المقام الأول مجالات الاتصالات، والقروض، والبنية التحتية، وتقدم المؤسسات الصينية الخاصة المدعومة من الدولة للحصول على حصة سوقية مهيمنة.

وأردف يقول: أما الأنشطة التقليدية الأمريكية الأخرى، والتي تشمل المساعدات الأمنية، وعمليات حفظ السلام، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، والصحة، فقد خرجت من المنافسة الجيوسياسية.

وأشار الكاتب إلى أن جزءًا كبيرًا من وثيقة السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن أفريقيا، والتي تحمل عنوان «نحو إستراتيجية شاملة معها»، ترتبط بقضايا الاتصال.

وأردف: لقد ضل الاتحاد الأوروبي طريقه في منطقة اللعبة الكبرى الجديدة، فبعد أن دخل هذا المجال المشحون للغاية، أصبحت المبادرات الأوروبية التي صيغت دون وضع سياسات اللعبة الكبرى في الاعتبار، خاضعة للتأويل، خاصة أنها تقف إلى جانب الولايات المتحدة.

وتابع: لهذا السبب من دون قصد، ربما يجد التكنوقراط الأوروبيون أنفسهم مشاركين في الصراع الجديد دون رغبتهم.

وأضاف: النتيجة الثانوية الثانية هي التضخم المحتمل للسوق الجيوسياسي الأفريقي، حيث يندد القادة الأفارقة بإرث الحرب الباردة باعتبار تأثيراته السلبية الملحوظة على القارة.

وأردف: مع ذلك، فإن ديناميكية الحرب الباردة تعني أنه عندما سعت الدول الأفريقية إلى الاهتمام والاستثمار، كانت الحرب الباردة تعني أنه من المرجّح أن تحصل عليه. ولكن بالنسبة لأوروبا، فهذا يعني أن عروضها للقارة يجب أن تكون على قدر المنافسة المتزايدة.

وتابع: أيضًا، فإن زيادة تسليح الصين والولايات المتحدة للأدوات متعددة الأطراف تعمل على حساب الاحتياجات الأفريقية بشكل خاص في سياق انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن هذا الفشل يتجلّى في التجمّع وراء مبادرة (كوفاكس)، المنصة متعددة الأطراف للتطعيم ضد فيروس كورونا، كما أنه يتجلى أيضًا من خلال استخدام مؤسسات «بريتون وودز» للاستثمار النقدي.

ومضى يقول: فيما يتعلق بالقضية الأولى، تُعدّ مبادرة كوفاكس طريقة لتنويع الاستثمار ومشاركة المخاطر في إنتاج لقاح مضاد لكورونا. كما أنها وسيلة لدعم الدول الفقيرة التي لا تستطيع تمويل تطوير اللقاحات بنفسها، وهو ما يجد اهتمامًا كبيرًا من دول أفريقيا.

وأردف: بالرغم من توقيع الصين على المبادرة في الساعات الأولى من تدشينها، إلا أن الولايات المتحدة نفسها غابت عنها حتى الآن.

وتابع: أما فيما يتعلق بالقضية الثانية، فالآثار الاقتصادية الكارثية لفيروس كورونا في أفريقيا لا يمكن تحديدها إلا من خلال الوسائل المتعددة الأطراف، والتي هي مؤسسة بريتون وودز في هذه الحالة.

وبحسب الكاتب، كان من الممكن إصدار أقوى سلاح مالي تحت تصرّف صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة، أو الذهب الورقي، لزيادة مساحة التنفس المالي المختنق في أفريقيا.

وأضاف: نظرًا إلى أن حقوق السحب الخاصة هذه تتدفق إلى جميع أعضاء صندوق النقد الدولي، فربما تعود فائدة زيادة الإنفاق على خصوم إدارة ترامب، وتحديدًا: إيران وروسيا والصين.

ومضى يقول: لهذا السبب، مارست إدارة ترامب حق النقض في صندوق النقد الدولي من وراء الكواليس، وخنقت مبادرة تدعمها أوروبا، وألحق الضرر بالاستجابة الأفريقية لفيروس كورونا نتيجة لذلك الرفض.

وأردف: لقد اختار الرئيس دونالد ترامب التنافس وجهًا لوجه مع الصين في أفريقيا، لكن ربما تحول إدارة بايدن النهج إلى نهج أقل تصادمية مباشرة، وهو ما يمكن أن يخفف من الاستقطاب في المجال الاقتصادي، الذي هو موضوع لمنافسة القوى العظمى.

وأشار الكاتب إلى أنه من الممكن تجنب التحزب الأوروبي غير المقصود، إذا تمكّنت القارة من التعاون مع الولايات المتحدة والصين على أساس كل حالة على حدة، دون أن يتم تجنيدها قسرًا في واحد من المعسكرين.