شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو لخامنئي: سرقت مئات ملايين الدولارات من شعبك والان نبدء بالتفاصيل

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زعيم النظام الإيراني علي خامنئي باللص وقال في تغريدة على موقع تويتر أمس «سرقت شخصيا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. إن انتخاباتك مزحة، حيث تم استبعاد مئات المرشحين حتى من الترشح. اليوم، يتضور شعبك جوعاً لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية نظام الكليبتوقراطية الخاص بك»

وجاءت تصريحان بومبيو ردا على تغريدة لخامنئي، التي وصف فيها الانتخابات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على «تراجع» الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: «أمريكا ستبقى أعظم دولة في تاريخ البشرية. نحن متحمسون لليوم الذي يحقق فيه الشعب الإيراني حلمه وأنت تعلم ما هو هذا الحلم.»

ونشر حساب خامنئي على «تويتر»، السبت، مقتطفات من خطابه السابق، تعليقًا على إعلان فوز جو بايدن، جاء فيها: «هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في أمريكا نفسها، هناك شيء واحد واضح، بغض النظر عن الشخص الذي يتم انتخابه، وهو التدهور الأخلاقي والمدني لأمريكا».

من جهة أخرى سخر مغردون إيرانيون من تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين ابتهجوا بخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب موقع إيران «إنترناشيونال» الإيراني ونقل الموقع تعليق من حسام الدين آشنا، المستشار السياسي للرئيس الإيراني حسن روحاني، قائلا: «الإيرانيون وقفوا بشجاعة أمام ترامب الجبان حتى رحل»، فانهالت التعليقات على حسام الدين آشنا بغضب وأحيانا بسخرية، حيث كتب صاحب حساب «سليما» قائلا: «أيها المسؤولون في الجمهورية الإسلامية، لا تكونوا سعداء إلى هذا الحد بفوز بايدن، انتظروا الإجماع الدولي الذي سيعمل عليه الرئيس الجديد ضدكم وستواجهون ظروفا أصعب من ذي قبل، العقوبات ستبقى وسيضاف عليها جديد».