هجوم الرضوانية.. 11 قتيلا بينهم 6 مدنيين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والاسلحة الخفيفة على برج امني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا الى أن "الحصيلة النهائية تضمنت ٥ قتلى من الصحوة و٦ من المدنيين".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التعرض من قبل تنظيم داعش، وخلال التعرض خرجت الاهالي لمساندة القوات الامنية بدون معرفة اماكنهم ومعرفة مصدر اطلاق النار"، مؤكدا أن "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".

يشار الى أن مسلحين مجهولين اطلقوا مساء اليوم، النار على احد ابراج المراقبة (برج سيد درويش) التابع الى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

