11 قتيلا في هجوم على موقع عسكري عراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 11 شخصا بينهم 6 مدنيين، مساء الأحد، في هجوم بقنابل على برج مراقبة غربي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن 11 قتيلا سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنطقة الرضوانية.

وقالت المصادر إن الهجوم استهدف برجا أمنيا للجيش وقوات الصحوة (شكلتها العشائر العراقية لمحاربة تنظيم داعش) في منطقة الرضوانية.



وأشارت إلى الحصيلة النهائية تضمنت ٥ قتلى من الصحوة و٦ من المدنيين.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة العراقية حول الواقعة، كما لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ومنذ إعلان العراق نهاية داعش قبل نحو 3 سنوات تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.