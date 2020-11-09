عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لودريان في الأزهر.. ورسالة من الطيب لفرنسا

الإثنين 9 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب والتطرف سواء في مصر أو في أوروبا.



وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال لقاءه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنه لابد من بذل الجهود والتعاون لمكافحة الإرهاب والعنف، العمل المشترك من أجل نشر التسامح واحترام الحرية الدينية.

وقال لودريان، "المسلمون جزء من المجتمع الفرنسي وتاريخه"، مؤكدا أن بلاده تخوض مع الدول الصديقة مثل مصر معركة مواجهة الإرهاب والتطرف.

من جانبه قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، "نرفض الإساءة لنبينا شكلًا ومضمونًا، وسوف نتتبع من يفعل ذلك في المحاكم الدولية".

ورفض شيخ الأزهر، وصف الإرهاب بالإسلامي، مطالبا الجميع بوقف هذا المصطلح فورًا لأنه يجرح مشاعر المسلمين، مؤكدا أنه مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع.

وزار وزير الخارجية الفرنسي الأزهر الشريف، اليوم الأحد، في خطوة تهدف للتهدئة بعد أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.