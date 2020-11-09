عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخابات برلمان مصر.. إغلاق مراكز الاقتراع وبدء الفرز

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الأحد، انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل في 13 محافظة مصرية.



وبهذا القرار انتهى اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، فيما بدأت عمليات فرز صناديق الاقتراع داخل اللجان.

وشملت هذه المرحلة 13محافظة مصرية، وهي : القاهرة والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وجاء إغلاق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، إن الهيئة الوطنية تابعت عن كثب عمليات التصويت منذ الصباح الباكر ولم ترصد أى مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا فى الفرز فى حضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية إلى أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمحدد لها يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجارى، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.

ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو 30 مليون ناخب لهم حق الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والتي فتحت أبوابها لمدة 12 ساعة بالتوقيت المحلي.

وكانت انتخابات هذه المرحلة قد جرت في الخارج خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني لجاري، وسوف تعلن نتيجة المرحلة الثانية في الخارج والداخل ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر .

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 كانون أول/ديسمبر في الخارج، يومى 7 و8 من نفس الشهر فى الداخل.

وفازت القائمة الوطنية، بـ 142 مقعدا من أصل 284 مقعدا في المرحلة الأولى من الاقتراع، والتي أجريت أواخر الشهر الماضي في 14 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية إضافة إلى التدابير الصحية التي يتم اتباعها في ظل جائحة كورونا، حيث يتم التشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسد.