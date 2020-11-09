محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 121 بمدرسة القناة في محافظة السويس من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.
وبلغ إجمالي عدد المصوتين باللجنة 622 ناخبًا، وحصل المرشح حسن عيد على 167 صوتًا، يليه المرشح جلال مازن بـ 109 أصوات، والمرشح جمال عبيد بـ 88 صوتًا، وعماد خاطر بـ72 صوتًا.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر حصر أولي لنتائج الفرز بلجنة 121 بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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