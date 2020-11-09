محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجان الفرعية رقم ٩٧ و ٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها بمحافظة القليوبية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.
حصل المرشح مجدي سيف على ١١٩٠ صوتًا، وجمال حجاج على ٦٤٣ صوتًا، وجمال فؤاد على ٣٩٨ صوتًا، ومجدي مسعود على ١٧٥٥ صوتًا.
ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بمحافظة القليوبية، 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا، موزعين على 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي.
وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر حصر أولي لنتائج الفرز بـ 3 لجان فرعية ببنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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