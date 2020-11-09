حصر أولي لنتائج الفرز بلجنة المعهد الديني والركابية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 71 بالمعهد الديني الأزهري بالدائرة الأولى في محافظة دمياط، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وحصل ضياء بصل على أعلى الأصوات بإجمالي 185 صوتًا، يليه عليوة السري بـ 176 صوتًا، وضياء داوود ثالثًا بإجمالي 144 صوتًا، وسامي سليمان بـ 133 صوتًا.

وفي لجنة الركابية حصد مسعود عبد النعيم 2058 صوتًا، وسامي سليمان 1152 صوتًا، وضياء داوود 857 صوتًا، وأيمن رخا 784 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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