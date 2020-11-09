حسن عيد علي يتقدم.. حصر أولي لنتائج الفرز بلجنة 35 بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 35 بمدرسة صلاح سالم في محافظة السويس من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين باللجنة 527 ناخبًا، منهم 125 صوتًا باطلاً.

وحصل المرشح حسن عيد علي 75 صوتًا، يليه المرشح جمال عبيد بـ 72 صوتًا، والمرشح جلال مازن بحصوله على 71 صوتًا، ومحمد الجميل بـ 51 صوتًا.

يبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية و465 ألفًا و843 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس قائمتي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على 42 مقعدًا مخصصًا لنظام القائمة.​

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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