أول رئيس عربي يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جو بايدن لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أول زعيم عربي يفعل ذلك. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ جو بايدن اليوم السبت بفوزه بالرئاسة الأمريكية. وقال البيان ”أكد الرئيس في هذه المناسبة علي التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين“.

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