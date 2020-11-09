خادم الحرمين الشريفين يهنئ كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس أمريكا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لسيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب الملك سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.



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