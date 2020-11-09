هذا أول مكان زاره بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 12:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد معركة شرسة على الرئاسة استمرت لأشهر بين دونالد ترامب وجو بايدن، حسم الشعب الاميركي ليلة أمس النتيجة لمصلحة المرشح الديموقراطي بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية، فيما يرفض الرئيس السابق دونالد ترامب النتيجة جملة وتفصيلا، ولا يعتبرها نزيهة بشكل كامل، في حين تتوافد التهنئات من رؤساء العالم للرئيس المنتخب.

وفي أول يوم بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، أجرى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، يوم الأحد، زيارة إلى الكنيسة، على مقربة من منزله في ولاية ديلاوير.

بايدن يجري زيارة إلى الكنيسة

وبحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فإن بايدن وصل إلى الكنيسة وهو يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد، دأبا على عادته.

ويأتي هذا النشاط الأول لبايدن بعد إعلان نصره الانتخابي، في مدينة ويلمنغتون، فيما قال فريقه إنه بدأ عملية الانتقال إلى السلطة.

ويتولى الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مهامه رسميا في البيت الأبيض، بحلول العشرين من يناير، أي بعد نحو شهرين.

لكن الرئيس الأميركي المنتخب يحظى بحماية أمنية مشددة في هذه الفترة، كما يبدأ عملية اختيار المسؤولين في إدارته المقبلة.

ويجري عرض مشاريع الإدارة الأميركية المقبلة في موقع “BuildBackBetter.com”، من أجل إيضاح سياسة بايدن خلال الفترة المقبلة.

ويعرض هذا الموقع ما يدرجها ضمن الأولويات وهي التصدي لوباء كورونا والتعافي الاقتصادي ومعالجة التوتر العرقي وتغير المناخ.

ويضيف المصدر أن الفريق الواسع من المستشارين والمسؤولين الذي يعمل مع بايدن، سيعمل على إحاطة الرئيس المنتخب بشأن الأمور التي يتوجبُ التعامل معها بسرعة وعلى النحو المطلوب منذ اليوم الأول في البيت الأبيض.