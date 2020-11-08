وزير الخارجية الفرنسي: المسلمون جزء من فرنسا ونكافح معا التطرف والإرهاب

شدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان على أن المسلمين جزء وفرنسا وأن الطرفين يكافحان معا الإرهاب والتطرف .
وأكد لودريان في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بالقاهرة على أن بلاده تحترم الدين الاسلامي وتحارب بالمقابل الإرهاب الذي تعاني منه العديد من دول العالم.
والتقى لودريان الذي قام بزيارة خاطفة للقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وشيخ الازهر احمد الطيب.
وذكر بيان رئاسي أن السيسي ولودريان استعرضا مستجدات الأزمة الليبية .
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها شرق المتوسط وسوريا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي للقاهرة لمواصلة “عملية الشرح والتهدئة” التي بدأها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مع بلدان العالم الإسلامي والعربي، على إثر ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها تصريحات ماكرون عن الإسلام.
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