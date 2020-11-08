كواليس كليب “ÇAVA”..عبد الغفار: من والو كنصنعو كليب.. وهذا سبب اختفاء النسخة الأولى منه

أصدر مغني الراب، عبد الغفار، عملا جديدا، بعنوان “ÇAVA”، أنجز الفيديو كليب الخاص به في مدينة طنجة.

وحل “اليوم 24” ضيفا على طاقم الكليب، لينقل لكم الكواليس، وهي فرصة أوضح فيها عبد الغفور، سبب اختفاء النسخة الأولى من أغنية “ÇAVA”.

وكشف عبد الغفار أن سبب اختفاء النسخة الأولى من عمله، هو تبيلغ ضد قناته، كونه استخدم في الكليب لقطات تعود إلى فيلم سينمائي، ما كلفه فقدانه، وضياع المشاهدات، التي حققها.

وأكد عبد الغفار أن اختياره لمدينة طنجة لتصوير عمله الجديد، جاء بعدما حققت الأغنية في نسختها الأولى نجاحا في المدينة نفسها.