خط بحري جديد بين ميناء طنجة المتوسط وبرشلونة لنقل المنسوجات والفواكه والخضروات

سيتعزز النقل البحري بين المغرب واسبانيا باطلاق خط جديد يربط ميناء طنجة المتوسط بميناء برشلونة، وسيخصص لنقل البضاٸع.
وستشرف علی الخط مجموعة “Grupo Suardíaz”، من خلال خدمة يديرها قسم خطوط الشحن مباشرة وستعمل مرتين في الأسبوع، لتٶمن نقل جميع أنواع البضائع وخاصة المنسوجات، الفواكه، الخضروات والتوزيع والبيع بالتجزئة وقطع الغيار لصناعة السيارات.
وكشفت الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، خلال الساعات الماضية، أنه بدأ التخطيط للمغادرة الأولى من الميناء المغربي للتوقف في برشلونة الثلاثاء المقبل.
وشدد المصدر ذاته علی كون السفينة المسؤولة عن أداء خدمة RO-RO MED طنجة – برشلونة – طنجة ستغادر ميناء طنجة المتوسط يومي الأربعاء والسبت، مقابل رحلتين من الميناء الكتالوني يومي الاثنين والخميس.
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