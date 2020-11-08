الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

الأحد 8 نوفمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة على النحو التالي:



الإثنين:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف او ضباب على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وتظهر السحب ليلاً على البحر وشمال الدولة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.