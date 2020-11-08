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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانيا ترامب تدعو زوجها لقبول نتيجة الانتخابات والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
دعت ميلانيا ترامب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قبول نتيجة الانتخابات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن مصدر لم تذكره أن ترامب تلقى نصيحة مماثلة من مستشاره وصهره جاريد كوشنر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد.
ويرفض ترامب وكبار حلفائه ومحاميه الشخصي الإقرار بالهزيمة في الانتخابات، حتى مع تجاهل الديمقراطي جو بايدن تلك المسائل ومضيه قدما في خطته ذات الصلة بالانتقال الرئاسي.
وقال رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي: "في هذه المرحلة سيكون من الخطأ بالنسبة له الإقرار بالهزيمة".
وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي دليل مادي، قال جولياني إنه سيستمر في رفع دعاوى قضائية.
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