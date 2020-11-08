شكرا لقرائتكم خبر عن 93 ألف إصابة و1,072 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 93,811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1,072 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي الإصابات إلى 9,808,411 إصابة ،فيما بلغ مجموع الوفيات 236,547 حالة وفاة.

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