اندلاع حريق في بناية تجارة بالشورجة وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الاحد، عن اندلاع حريق في احدى البنايات التجارة بسوق الشورجة وسط بغداد، مؤكدة البدء بعمليات السيطرة على الحريق واخماده. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "استنفرت جهودها للسيطرة وأخماد حريق بناية تجارية في منطقة الشورچة"، مؤكدة "اشراك 30 فرقة اطفاء لاحتواء الحريق". وتابعت، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحادث من جميع الجهات، وتباشر حالياً بعمليات الاقتحام المباشر وسط طوابق المحترقة للبناية التجارية لإتمام اخماد النيران وانهاء الحريق".

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