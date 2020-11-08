عبد الغني شهد يقدم استقالته من تدريب الشرطة

2020-11-08 | 21:49
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قدم مدرب فريق كرة القدم بنادي الشرطة، عبد الغني شهد، استقالته من منصبه.
وقال مصدر مقرب من شهد في حديث للسومرية نيوز، غن "المدرب قدم استقالته بشكل رسمي الى إدارة نادي الشرطة".
واوضح ان "شهد عى اسباب استقالته الى اسباب خاصة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقاد شهد الشرطة لتحقيق فوزه الاول في دوري أبطال آسيا، فضلاً عن ثلاث مواجهات في الدوري الممتاز هذا الموسم، حصد منها 5 نقاط من تعادلين وفوز واحد.
ويقترب شهد من العودة لقيادة المنتخب الاولمبي العراقي، فيما يسعى الشرطة الى التعاقد مع المدرب الاردني هيثم الشبول.
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