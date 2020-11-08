استهداف احد ابراج المراقبة في الرضوانية باطلاق نار غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بتعرض احد ابراج المراقبة في الرضوانية لاستهداف باطلاق نار غربي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا مساء اليوم، النار على احد ابراج المراقبة برج سيد درويش التابع الى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية قرية الخماس".
واضاف المصدر ان "القوات الامنية ردت على مصادر النيران وما زال الاشتباك مستمر بين الجانبين".
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