حريق في الشورجة و20 فرقة دفاع مدني تستنفر

افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع حريق في منطقة الشورجة وسط بغداد، فيما استنفرت 20 فرقة دفاع مدني.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "20 فرقة دفاع مدني استنفرت لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".