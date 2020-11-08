حدث في هذا اليوم.. 8 تشرين الثاني!

حدث في هذا اليوم عدد لا بأس به من الاحداث السياسية والامنية العالمية، والتي سجلت على مدى التاريخ.

تعرفوا الى أهمها في هذا الفيديو المرفق.

1949 - رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يعلن عن حق إسرائيل بضم القدس إليها



1960 - انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة.

1965 - إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً في المملكة المتحدة.

1992 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس بطولة آسيا بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

2004 - أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية.

2005 - إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بعد اضطرابات ضواحي باريس.

اليوم العالمي للعمران.

