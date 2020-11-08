السعودية تهنئ بايدن ونائبته.. علاقات تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الأمريكية.

وبعث الملك سلمان، برقية تهنئة إلى جو بايدن، أعرب خلالها عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لبايدن، ولشعب أمريكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار" بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد العاهل السعودي، خلال البرقية، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة أخرى، لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بمناسبة فوزها بمنصبها.

وعلى صعيد متصل بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة مماثلة للرئيس الأمريكي، معربا عن أصدق التهاني، له وللشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والرقي.

كما أرسل رسالة ثانية إلى كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.