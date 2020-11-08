"طوفان" ترامب الأخير.. عقوبات جديدة على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.



ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مبعوث إدارة ترامب لشؤون إيران إليوت أبرامز، وصل إلى إسرائيل، الأحد، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات، لمناقشة خطة العقوبات.

وأضاف:"سيلتقي أبرامز ،الإثنين، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي لاطلاعهما على الخطة".

وأشار الموقع الأمريكي، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إلى أن "إدارة ترامب تعتقد أن مثل هذا "الطوفان" من العقوبات سيزيد الضغط على الإيرانيين ويجعل من الصعب على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

المصادر قالت، إن " أبرامز قال في إفادة مغلقة قبل عدة أيام إن إدارة ترامب تريد الإعلان عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران كل أسبوع حتى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل".

وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن "العقوبات المخطط لها ليست مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني التي من المرجح أن تلغي إدارة بايدن وتفتح الباب لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابعت: "بدلاً من ذلك ، فإن الهدف هو فرض عقوبات على إيران مرتبط ببرنامج الصواريخ الباليستية ، والمساعدة الإيرانية للمنظمات الإرهابية ، وانتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية".

مصدر إسرائيلي مطلع على الخطة، قال أيضا إن: "الهدف هو فرض أكبر عدد ممكن من العقوبات على إيران حتى 20 يناير المقبل".

وأشار الموقع الأمريكي أيضا إلى أن من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه "من المرجح أن يزور بومبيو دولًا أخرى في المنطقة أيضًا، وستركز رحلته أيضًا على جهود إدارة ترامب الأخيرة لزيادة الضغط على إيران".