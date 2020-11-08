"البحوث الزراعية": دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الخامسة تحت عنوان: "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش"، بمديرية الزراعة بالمنوفية، حيث تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، إن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين، ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن إضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأوضح إسماعيل، اليوم الأحد، أن البرنامج التدريبي للدورة سيتناول عددًا من الموضوعات أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعي، وآلات الرش المستخدمة في رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، وأهم المبيدات الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر طبقًا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.