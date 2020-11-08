نائب محافظ الوادي الجديد توقع عقود مشروع تحديث نظم الري الحقلي لمساحة ٧٥ ألف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد - محمد الباريسي:

وقعت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الأحد، عقود الشركات المتخصصة بمجال تحديث نظم الري، والتي جرى التعاقد معها على تنفيذ شبكات الري، لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي بتحويلها للري بالرش وللتنقيط بدلاً من الغمر.

حضر اللقاء الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة المختصة بتحديث نظم الري بوزارة الزراعة وممثلي الشركات المتعاقد معها.

وأكدت مجدي، في بيان صحفي، تقديم المحافظة الدعم الكامل لإنجاح المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى على تحديث منظومة الري لمساحة ٧٥ ألف فدان من الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، موجهةً بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية.

وأضافت مجدي أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي، حفاظًا على حق الأجيال القادمة في المياه. ​