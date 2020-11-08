تقدم قائمة أبناء مصر.. حصر أولي لنتائج الفرز بلجنة 116 بالقُرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 116 بمدرسة أحمد عبدالعزيز الشرقاوي بالقُرين، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين باللجنة 1490 ناخبًا، منهم 36 أصوات باطلة، فيما حصلت القائمة الوطنية على 80 صوتًا، مقابل 1374 صوتًا لقائمة أبناء مصر.

وحصل المرشح فرج سلامة على 1440 صوتًا، يليه المرشح نبيل أبو شوتح بـ 647 صوتًا.

يبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس قائمتي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على 21 مقعدًا مخصصًا لنظام القائمة.​