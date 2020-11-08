ترامب يرفض إعلان فوز بايدن ويطعن في نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن حملته ستبدأ بالطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الإثنين بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأكد ترامب في بيان أن ”الانتخابات لم تحسم بعد“.
وأضاف ترامب: ”نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة“.
وأشار إلى أن ”الحقيقة… هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد“.
ووجه ترامب مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.
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