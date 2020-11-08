محامي ترامب: قد تكون الانتخابات قد سرقت في عشر ولايات

أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال أن تكون الانتخابات الرئاسية قد تمت "سرقتها" في عدد من الولايات.
وقال جولياني لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد: "هناك معطيات جدية تدل على أن هذه الانتخابات تمت سرقتها في ثلاث أو أربع أو حتىفي عشر ولايات. هذا يعني أنها (نتائج الاقتراع) تعتمد على أصوات زائفة".
وأضاف أن "من غير الصواب" بالنسبة لترامب أن يعترف بهزيمته في هذه الظروف، دون أن يقدم أي أدلة تدعم تصريحاته.
وحتى الآن، لم تفد المقاطعات والولايات المسؤولة عن فرز أصوات الناخبين بحدوث تجاوزات كبيرة أثناء انتخابات 3 نوفمبر.
وقالت أبرز وسائل الإعلام الأمريكية إن الفوز بالانتخابات الرئاسية جاء للمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن هو الآخر عن فوزه، فيما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته ويرفع محاموه حاليا دعاوى قضائية للمطالبة بوقف فرز الأصوات وإجراء تحقيقات في التجاوزات المفترضة.
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