الرئيس الروسي .. يخطط لسلسلة لقاءات مع قادة القوات المسلحة

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل، سلسلة لقاءات مع قادة القوات المسلحة، والصناعات الحربية الوطنية حسبما أوردت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد.

وأشارت قناة "فيستي" التلفزيونية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الجيش الروسي، وللمرة

الأولى في تاريخه، سبق الجيوش الأخرى من حيث تسلحه بأسلحة جديدة.

وأضافت القناة أن الاجتماعات المغلقة من هذا النوع تتناول أيضا إمكانيات المصانع العسكرية في إنتاج بضائع

مدنية.

وأفاد موقع "فيستي" بأن بوتين سيشارك، الأسبوع المقبل، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ستجري بنظام الفيديو كونفرانس بدلا عن إجرائها في مدينة بطرسبورغ، وذلك بسبب جائحة كورونا.

كما ذكر الموقع أن جدول أعمال الرئيس الروسي خلال الأيام القادمة يضم مشاركته في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية.