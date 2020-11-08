رئيس تايوان تهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأت رئيسة تايوان تساي إنج ون اليوم الأحد المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وقالت تساي إنج ون ـ في تغريدة حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ "حان دوري الآن

لتهنئة جو بايدن وكامالا هاريس باختيارهما رئيسا للولايات المتحدة ونائبة له، إن القيم التي تقوم عليها العلاقات بيننا لا يمكن أن تكون أوثق ولكنني أتطلع إلىعملنا المشترك بهدف تعزيز الصداقة بيننا والإسهام في المجتمع الدولي".



وكانت وزارة الخارجية في تايوان قد أعلنت في وقت سابق أن تايبيه تسعى إلى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة في شأن تعزيز الصداقة والتبادلات بناء على القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.