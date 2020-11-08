هنأت رئيسة تايوان تساي إنج ون اليوم الأحد المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
لتهنئة جو بايدن وكامالا هاريس باختيارهما رئيسا للولايات المتحدة ونائبة له، إن القيم التي تقوم عليها العلاقات بيننا لا يمكن أن تكون أوثق ولكنني أتطلع إلى
وقالت تساي إنج ون ـ في تغريدة حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ "حان دوري الآن
وكانت وزارة الخارجية في تايوان قد أعلنت في وقت سابق أن تايبيه تسعى إلى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة في شأن تعزيز الصداقة والتبادلات بناء على القيم المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تايوان تهنئ بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.