رئيس وزراء فلسطين يبحث مع المفوض العام لـ"الأونروا" الوضع المالي للوكالة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الأوضاع المالية للوكالة، وجهودها لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها نتيجةالانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.
وقال اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن "الأونروا" جزء لا يتجزأ من الرواية الفلسطينية والذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني،
كما أطلع لازاريني، رئيس الوزراء الفلسطيني على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، وجهود المنظمة الأممية في تقديم خدماتها المختلفة في المخيمات.
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