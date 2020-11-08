الأردن.. جهاز جديد للكشف عن كورونا خلال ربع ساعة

أعلن مصدر طبي أردني اليوم الأحد، عن موافقة الحكومة على طلب جهاز للكشف عن فيروس كورونا، يصدر النتيجةخلال ربع ساعة.
وقال المصدر، إنه تمت الموافقة رسميا على اقتناء الجهاز
يذكر أن الأردن سجل إجمالي إصابات بكورونا بلغت 109321 حالة، و1233 وفاة بالفيروس.
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