طالبان تقتل 4 جنود في أفغانستان

وطبقا لتقارير، فإن عشرة من مسلحي طالبان من بين القتلى أيضا والجرحى، حيث احتدمت المعركة بين الجانبين. وذكر مسؤولون أمنيون أنهم صدوا الهجمات، لكن لم يقدموا المزيد من التفاصيل.
ولم تعلق طالبان بعد على الحادث.
ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 31 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون في هجمات مضادة، من قبل قوات الجيش الوطني الأفغاني في أقاليم غزني وهلمند وخوست.
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