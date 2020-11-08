مقتل 7 في تبادل لإطلاق النار بكشمير

لقي أربعة جنود هنود وثلاثة مسلحين حتفهم، في تبادل لإطلاق النار وقع بكشمير الخاضعة لسيطرة الهند. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، راجيش كاليا، إن الاشتباك المسلح بدأ بعد أن لاحظت وحدة دورية تابعة لقوات أمن الحدود، تحركا مشبوها على بعد نحو 3.5 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها الهند على طول خط السيطرة في منطقة كوبوارا.

ولقي جندي تابع لقوات أمن الحدود وأحد المسلحين حتفهما في تبادل أولي لإطلاق النار.

وقال كاليا، إنه حدث بعد ذلك إطلاق نار بصورة كثيفة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الهندي واثنين من المتمردين.

كما أصيب جنديان على الأقل، تم إجلاؤهما. وفي الوقت نفسه، تستمر حاليا العمليات في المنطقة.