مقتل 7 في تبادل لإطلاق النار بكشمير

ولقي جندي تابع لقوات أمن الحدود وأحد المسلحين حتفهما في تبادل أولي لإطلاق النار.
وقال كاليا، إنه حدث بعد ذلك إطلاق نار بصورة كثيفة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الهندي واثنين من المتمردين.
كما أصيب جنديان على الأقل، تم إجلاؤهما. وفي الوقت نفسه، تستمر حاليا العمليات في المنطقة.
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