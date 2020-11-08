استقالة وزير المالية التركي

أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم استقالته من منصبه «وزير المالية»، متحدثا عن أسباب صحية، وذلك في بيان نشر على حسابه على «إنستجرام».

وقال بيرات البيرق «بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي وزيرا للمالية لأسباب صحية».