كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 مساءً - منذ 48 دقيقة إنفجار يستهدف جنود أميركيين في سوريا اعلنت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري عن مقتل أربعة جنود اميركيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة دير الزور، مشيرة الى أن القوات الأميركية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتها.

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