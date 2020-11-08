وزير المالية التركي يعلن استقالته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 7:47 مساءً

بعد أن شغل براءت ألبيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب وزير المالية والخزانة منذ عام 2018، أعلن اليوم الأحد، استقالته من منصبه لأسباب تتعلق بحالته الصحية.

وقال براءت ألبيراق عبر “إنستغرام”: “بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية”.

وقد تزامنت فترة أداء البيراق مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 مرات مقابل الدولار الأمريكي.