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آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 7:47 مساءً
وزير المالية التركي يعلن استقالته
بعد أن شغل براءت ألبيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب وزير المالية والخزانة منذ عام 2018، أعلن اليوم الأحد، استقالته من منصبه لأسباب تتعلق بحالته الصحية.
وقال براءت ألبيراق عبر “إنستغرام”: “بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية”.
وقد تزامنت فترة أداء البيراق مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 مرات مقابل الدولار الأمريكي.
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