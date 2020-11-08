أرمينيا تنفي “سقوط” شوشا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 7:31 مساءً

نفت وزارة الدفاع الارمينية ما أعلنه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد من أن قوات بلاده سيطرت على بلدة شوشا في ناغورني قره باخ، ما يشكّل كما ” نصرا استراتيجيا على القوات الأرمينية في المنطقة”.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مساء اليوم، أن القتال في مدينة شوشا الاستراتيجية لا يزال مستمرا بين القوات الأرمينية والأذربيجانية داخل المدينة وفي محيطها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفانيسيان في مقابلة تلفزيونية: “القتال لا يزال مستمرا في الوقت الراهن داخل المدينة وفي محيطها”.