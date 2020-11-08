شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 32 ألف إصابة جديدة و331 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت إيطاليا 32616 إصابة جديدة بفيروس كورونا و331 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 935104 إصابات فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 41394 حالة وفاة.

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