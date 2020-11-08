جهاز لتطهير الأطعمة الجاهزة في روسيا

موسكو ـ وكالات: قالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية في روسيا انه يتم إعداد جهاز خاص لتطهير الأيدي والأدوات والأطعمة الجاهزة للاختبار، مضيفة أنه سيكون أكثر فعالية من المطهرات ومناديل الكحول، كما يمكن استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. واوضح المطورون القائمون على تطوير الجهاز إنه سيعقم ويدمر بنية البكتيريا والفيروسات، وهو يشبه القلم برأس تفريغ لمعالجة اليدين، وما على المستخدم سوى تمريره على أصابعه. ويمكن أيضًا تثبيته في المنازل والعيادات والمحلات التجارية.

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