الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش جنوب سامراء

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن احباط تعرضا لداعش جنوب سامراء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي احبطت، اليوم الأحد، تعرضا لفلول "داعش" الارهابي في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

واضافت ان "قوات اللواء 41 بالحشد اجبرت الدواعش المهاجمين على الفرار بعد الاشتباك معهم".