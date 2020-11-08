اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن احباط تعرضا لداعش جنوب سامراء.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي احبطت، اليوم الأحد، تعرضا لفلول "داعش" الارهابي في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".
واضافت ان "قوات اللواء 41 بالحشد اجبرت الدواعش المهاجمين على الفرار بعد الاشتباك معهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش جنوب سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.